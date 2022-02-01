На программу «єПідтримка» выделили 3 млрд грн. Привитые бустером уже могут подавать заявку на выплату 500 грн

В госбюджете на 2022 год заложено три миллиарда гривен на выплату пособий в рамках программы «єПідтримка». По данным Минфина, этих средств должно хватить для выплаты 500 грн украинцам, сделавшим бустерную прививку.
Правительство уверяет, что сейчас средств в государственном бюджете достаточно, поэтому выплаты получат абсолютно все, кто подал соответствующий запрос в мобильном приложении «Дія»
Отметим, что с 1 февраля украинцы уже могут сгенерировать в «Дії» COVID-сертификат о вакцинации бустерной дозой.
Пересечение границы после бустерной прививки разрешено на 14 день с момента вакцинации. Бустер продолжает действие сертификата на 270 дней.
Сама программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).
- В Украине разрешили бустерную вакцинацию для людей от 18 лет 6 января 2021 года. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки.
- 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от коронавируса. Деньги можно будет получить на карту «єПідтримка».