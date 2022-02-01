США отримали відповідь Росії щодо гарантій безпеки і України

США отримали офіційну письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо безпеки в Європі і деескалації військової напруги навколо України.
Про це пишуть The Washington Post і Axios.
У Держдепартаменті заявили, що не обговорюватимуть відповідь РФ публічно.
«Було б непродуктивно вести переговори публічно, тому ми залишимо це на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь. Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжуватимемо тісні консультації із нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну», — заявили в Держдепартаменті.
Відповідь була отримана напередодні телефонної розмови між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, яка має відбутися у вівторок, 1 лютого.
- На тлі накопичення біля кордонів України близько 130 тисяч російських військових, РФ розпочала з НАТО і США переговори про гарантії безпеки. Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну.
- США і НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».