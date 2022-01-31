На антарктичну станцію «Академік Вернадський» поїде більше науковців, ніж зазвичай. І там буде рекордна кількість жінок

На українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» у 2022 році у 27-му експедицію поїде більше науковців, ніж зазвичай, а також будуть три жінки та один з наймолодших учасників за всі роки.

Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив 31 січня у Facebook.

За час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали 12 — п’ятьох з команди життєзабезпечення станції та сімох науковців. Цього ж разу вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й експедиції буде 14 учасників: девʼятеро вчених, по три на кожен напрям — геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно лікар, кухар, дизеліст, механік і системний адміністратор.