Українські полярники відкопують станцію «Академік Вернадський» після рекордного снігопаду

В Антарктиді українські полярники відкопують станцію «Академік Вернадський», яку завалило снігом.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр, наприкінці грудня біля станції були постійні хуртовини. Сніговий покрив став рекордним за останні 20 років, а 24 і 25 грудня його висота досягла трьох метрів. Після Нового року снігопади майже вщухли, але перед полярниками постало питання прибирання снігу, щоб станція могла функціонувати.

Полярники вже кілька тижнів звільняють територію «Вернадського» від снігового полону. Поки що їм вдалося відкопати житловий корпус, каплицю і прохід до другого причалу. Ще потрібно розчистити площу навколо складу для його розширення.

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Поки сніг не прибрано, полярники не можуть розпочати заплановані роботи з модернізації станції.