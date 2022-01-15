Украинские полярники откапывают станцию «Академик Вернадский» после рекордного снегопада

В Антарктиде украинские полярники откапывают станцию «Академик Вернадский», которую завалило снегом.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр, в конце декабря возле станции были постоянные метели. Снежный покров стал рекордным за последние 20 лет, а 24 и 25 декабря его высота достигла трех метров. После Нового года снегопады почти утихли, но перед полярниками стал вопрос уборки снега, чтобы станция могла функционировать.

Полярники уже несколько недель освобождают территорию «Вернадского» от снежного плена. Пока им удалось откопать жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу. Еще предстоит расчистить площадь вокруг склада, чтобы его расширить.

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Пока снег не убран, полярники не могут начать запланированные работы по модернизации станции.