На станции «Академик Вернадский» зафиксировали самый высокий за 20 лет уровень снега

Метеорологи зафиксировали рекордный уровень снега возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра.

Уровень снега составляет 2,75 м. «К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции «Академик Вернадский» составляет… 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет! На графике видно, что предыдущий рекорд был в 2016 и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше», — говорится в сообщении.

Такие осадки удивили специалистов, поскольку сейчас в Антарктиде метеорологическое лето. «На нашем острове и сейчас идет снег», — добавили ученые.