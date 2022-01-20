Навколо станції «Академік Вернадський» оселилися майже 3 тисячі пінгвінів. Полярники назвали сезон складним

На території української антарктичної станції «Академік Вернадський» перебувають приблизно 3 тисячі пінгвінів — 2 310 дорослих і 599 пташенят.

Про результати підрахунків полярників повідомляє Національний Антарктичний науковий центр.

У районі станції три види — субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та антарктичний пінгвін. Перший вид — найпопулярніший.

Цей сезон став для них складним. Акваторія була постійно забита льодом, що обмежувало пінгвінам доступ до їжі. Вплинули й рекордні снігопади, через які гнізда пінгвінів суттєво засипало. Також вчені фіксували напади хижаків, що зменшило кількість пташенят, як порівнювати з минулим роком.

Підсумки щодо демографічної ситуації пінгвінів полярники зможуть підбити наприкінці сезону.