На антарктическую станцию «Академик Вернадский» поедет больше ученых, чем обычно. И там будет рекордное количество женщин

На украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» в 2022 году в 27-ю экспедицию поедет больше ученых, чем обычно, а также три женщины и один из самых молодых участников за все годы.

Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил 31 января в Facebook.

За время украинских антарктических экспедиций количество зимовников менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз решили усилить научную часть команды, поэтому в 27-ой экспедиции будет 14 участников: девять ученых, по три на каждое направление — геофизика, метеорология, биология и традиционно врач, повар, дизелист, механик и системный администратор.