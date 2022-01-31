FT: США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна та їхніх зв’язків із Заходом

США підготували санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Їх введуть у випадку вторгнення РФ в Україну.
Про це з посиланням на власні джерела пише Financial Times.
В Адміністрації президента США розповіли, що перелік осіб та членів їхніх родин, проти яких плануються санкції, був створений у співпраці з союзниками.
«Особи, яких ми ідентифікували, входять у внутрішні кола Кремля або близькі до них і відіграють роль в ухваленні рішень або, як мінімум, причетні до дестабілізуючої поведінки Кремля», — заявили у США.
Там не називають конкретні прізвища людей, але запевняють, що багато з них є «особливо вразливими» через фінансові зв’язки з Заходом. Ці санкції можуть відрізати їх та їхні родини від міжнародної фінансової системи, вони не зможуть зберігати гроші в західних банках, а їхні діти не зможуть навчатися у західних університетах.
У Вашингтоні розповіли, що до переліку потрапили російські чиновники, топменеджери та члени рад директорів державних компаній.
«Друзі Путіна більше не зможуть використати чоловіків або дружин або інших членів сімʼї як довірених осіб для ухилення від санкцій», — заявили в Адміністрації президента США.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.
- При цьому раніше в американському Мінфіні зазначали, що вводитимуть санкції з урахуванням мінімізації побічних ефектів для США.
- У Кремлі заявили, що санкції призведуть до загострення. Наприклад, за обмеження проти банків спікер Путіна чомусь обіцяв «громадянську війну» в Україні.