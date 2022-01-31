FT: США підготували санкції проти найближчого оточення Путіна та їхніх зв’язків із Заходом

США підготували санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Їх введуть у випадку вторгнення РФ в Україну.

Про це з посиланням на власні джерела пише Financial Times.

В Адміністрації президента США розповіли, що перелік осіб та членів їхніх родин, проти яких плануються санкції, був створений у співпраці з союзниками.

«Особи, яких ми ідентифікували, входять у внутрішні кола Кремля або близькі до них і відіграють роль в ухваленні рішень або, як мінімум, причетні до дестабілізуючої поведінки Кремля», — заявили у США.

Там не називають конкретні прізвища людей, але запевняють, що багато з них є «особливо вразливими» через фінансові зв’язки з Заходом. Ці санкції можуть відрізати їх та їхні родини від міжнародної фінансової системи, вони не зможуть зберігати гроші в західних банках, а їхні діти не зможуть навчатися у західних університетах.

У Вашингтоні розповіли, що до переліку потрапили російські чиновники, топменеджери та члени рад директорів державних компаній.

«Друзі Путіна більше не зможуть використати чоловіків або дружин або інших членів сімʼї як довірених осіб для ухилення від санкцій», — заявили в Адміністрації президента США.