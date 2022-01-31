FT: США подготовили санкции против ближайшего окружения Путина и их связей с Западом

США подготовили санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Их введут в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.

В Администрации президента США рассказали, что список лиц и членов их семей, против которых планируются санкции, был создан в сотрудничестве с союзниками.

«Лица, которых мы идентифицировали, входят во внутренние круги Кремля или близки к ним и играют роль в принятии решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — заявили в США.

Там не называют конкретные фамилии людей, но уверяют, что многие из них «особенно уязвимы» из-за финансовых связей с Западом. Эти санкции могут отрезать их и их семьи от международной финансовой системы, они не смогут хранить деньги в западных банках, а их дети не смогут учиться в западных университетах.

В Вашингтоне рассказали, что в список попали российские чиновники, топ-менеджеры и члены советов директоров государственных компаний.

«Друзья Путина больше не смогут использовать супругов или других членов семьи как доверенных лиц для уклонения от санкций», — заявили в Администрации президента США.