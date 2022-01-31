FT: США подготовили санкции против ближайшего окружения Путина и их связей с Западом

США подготовили санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Их введут в случае вторжения РФ в Украину.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.
В Администрации президента США рассказали, что список лиц и членов их семей, против которых планируются санкции, был создан в сотрудничестве с союзниками.
«Лица, которых мы идентифицировали, входят во внутренние круги Кремля или близки к ним и играют роль в принятии решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — заявили в США.
Там не называют конкретные фамилии людей, но уверяют, что многие из них «особенно уязвимы» из-за финансовых связей с Западом. Эти санкции могут отрезать их и их семьи от международной финансовой системы, они не смогут хранить деньги в западных банках, а их дети не смогут учиться в западных университетах.
В Вашингтоне рассказали, что в список попали российские чиновники, топ-менеджеры и члены советов директоров государственных компаний.
«Друзья Путина больше не смогут использовать супругов или других членов семьи как доверенных лиц для уклонения от санкций», — заявили в Администрации президента США.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимый ущерб» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток – 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- При этом ранее в американском Минфине отмечали, что будут вводиться санкции с учетом минимизации побочных эффектов для США.
- В Кремле заявили, что санкции приведут к обострению. Например, за ограничения против банков спикер Путина почему-то обещал «гражданскую войну» в Украине.