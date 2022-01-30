Рафаель Надаль виграв Australian Open і встановив рекорд за кількістю титулів на турнірах Великого шлему

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вдруге став чемпіоном турніру Australian Open.

Про це повідомляється на сторінці відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Instagram.

У суперфіналі Australian Open — 2022 тенісист обіграв другу ракетку світу, росіянина Данила Медведєва з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Фінальний матч тривав 5 годин 28 хвилин.