Рафаэль Надаль выиграл Australian Open и установил рекорд по количеству титулов на турнирах Большого шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во второй раз стал чемпионом турнира Australian Open.

Об этом сообщается на странице открытого чемпионата Австралии по теннису в Instagram.

В суперфинале Australian Open — 2022 теннисист обыграл вторую ракетку мира, россиянина Данила Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Финальный матч длился 5 часов 28 минут.