Рафаэль Надаль выиграл Australian Open и установил рекорд по количеству титулов на турнирах Большого шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во второй раз стал чемпионом турнира Australian Open.
Об этом сообщается на странице открытого чемпионата Австралии по теннису в Instagram.
В суперфинале Australian Open — 2022 теннисист обыграл вторую ракетку мира, россиянина Данила Медведева со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Финальный матч длился 5 часов 28 минут.
Кроме этого, Надаль получил 21-й титул победителя турнира Grand Slam («Большой шлем») среди мужчин, опередив серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера — у них по 20 побед.
Напомним, впервые Надаль выиграл турнир Australian Open в 2009 году.
- В 2019 году турнир Australian Open выиграл первая ракетка мира Новак Джокович, который в этом году не смог попасть на чемпионат из-за отсутствия вакцинации.
- Накануне победу на открытом чемпионате Австралии по теннису среди женщин впервые с 1978 года одержала австралийка.