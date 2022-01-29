Турнір Australian Open вперше за 44 роки виграла австралійка

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу (Australian Open) вперше від 1978 року виграла австралійка, 25-річна Ешлі Барті. Вона обіграла свою суперницю, американку Даніель Коллінз із рахунком 6:3, 7:6. Фінал гри відбувся у суботу, 29 січня.

Австралійським шанувальникам тенісу довелося чекати понад чотири десятиліття, поки один із них не стане чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Остання домашня перемога була у 1978 році завдяки Крісу ОʼНілу.

«Це моя мрія, і я так пишаюся тим, що я австралійка», — сказала Ешлі Барті.