Bloomberg: Адміністрація Байдена обговорила з найбільшими банками можливі наслідки санкцій проти Росії

Адміністрація Джо Байдена провела переговори з найбільшими американськими банками, аби переконатися, що можливі санкції, які хочуть ввести проти Росії у випадку її нападу на Україну, не зашкодять стабільності світової економіки.

За даними Bloomberg, у переговорах взяли участь представники Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase і Goldman Sachs. З них тільки Citigroup має значну присутність в Росії, там йому належить місцевий Сітібанк.

Наразі США та ЄС розглядають можливість таких санкційних заходів:

обмеження на конвертацію рублів в інші валюти;

відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT (хоча тут виникає багато дискусій);

Річ у тім, що американські чиновники бояться побічних ефектів від санкцій, як от у 2018 році, коли американські санкції проти «Русалу» Олега Дерипаски призвели до подорожчання алюмінію на 30%.

Водночас Мінфін США каже, що «оцінка потенційних побічних ефектів і шляхів їхньої мінімізації — це ознака хорошого урядування та стандартна практика».

Там наголосили, що США з союзниками розглядають низку варіантів, щоб завдати серйозної шкоди російській економіці у випадку нового російського нападу на Україну.