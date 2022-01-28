Bloomberg: Администрация Байдена обсудила с крупнейшими банками возможные последствия санкций против России

Администрация Джо Байдена провела переговоры с крупнейшими американскими банками, чтобы убедиться, что возможные санкции против России в случае ее нападения на Украину не повредят стабильности мировой экономики.

По данным Bloomberg, в переговорах приняли участие представители Citigroup, Bank of America, J. P. Morgan Chase и Goldman Sachs. Из них только Citigroup имеет большое присутствие в России, там ему принадлежит местный Ситибанк.

Сейчас США и ЕС рассматривают возможность таких санкционных мер:

ограничение на конвертацию рублей в другие валюты;

отключение России от международной межбанковской системы SWIFT (хотя здесь возникает много дискуссий);

Дело в том, что американские чиновники боятся побочных эффектов от санкций, как в 2018 году, когда американские санкции против «Русала» Олега Дерипаски привели к подорожанию алюминия на 30%.

В то же время Минфин США говорит, что «оценка потенциальных побочных эффектов и путей их минимизации — это признак хорошего управления и стандартная практика».

Там подчеркнули, что США с союзниками рассматривают ряд вариантов, чтобы нанести серьезный ущерб российской экономике в случае нового российского нападения на Украину.