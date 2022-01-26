Аналитики JP Morgan призывают не инвестировать в российский рубль, пока существует угроза вторжения РФ в Украину

«Для стабильного ралли облигаций, вероятно, необходимы как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика», — отметили в холдинге.

Непрогнозируемая ситуация с Украиной создает слишком шаткую основу для инвестиций, поэтому J. P. Morgan признал, что ранее недооценивал опасность, из-за чего потерял вложения.

Аналитики отметили, что предыдущие рекомендации по инвестициям в рубль нивелировались, поскольку политика Кремля создает угрозы экономических потерь из-за возможных санкций.

Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J. P. Morgan призывает клиентов отказаться от длинных вложений в российский рубль из-за нарастания напряженности вокруг Украины.

Отметим, что январь 2022 года стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. На фоне угрозы войны 18 января индекс Московской биржи упал на 6,5%, что стало самым большим падением с начала пандемии коронавируса.

В понедельник, 24 января, ситуация снова ухудшилась — индекс Московской биржи упал на 5,9%, а курс доллара и евро к рублю значительно вырос.