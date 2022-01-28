У Японії почалося виверження вулкана Сакура-дзіма — одного з найактивніших у світі

У Японії, на південному острові Кюсю поблизу міста Кагосіма (населення понад 600 тисяч) відбулося виверження вулкана Сакура-дзіма.

Про це повідомляють The National.

Місто розташоване в безпосередній близькості до вулкана — їх розділяє однойменна затока, також навколо Сакура-дзіми є кілька сіл.

Виверження викинуло стовп попелу заввишки кілька кілометрів. За даними місцевих ЗМІ, влада обмежила судноплавство в районі виверження і посилила спостереження за ним. Рішення про евакуацію і закриття найближчих аеропортів ухвалюватимуть з огляду на ситуацію.

Сакура-дзіма вважається одним із найактивніших вулканів у світі. Він потенційно небезпечний, тому за ним ретельно спостерігають. Найбільші виверження вулкана відбулися між 1471 та 1476 роками й у 1914-му.