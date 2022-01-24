У Королівстві Тонга надали дані про наслідки цунамі та виверження вулкана: від стихії постраждало 84% населення, є загиблі та поранені

У Королівстві Тонга передали дані про масштаби руйнувань після виверження підводного вулкана та спровокованого цим цунамі. За офіційними даними, постраждало близько 84% населення країни.

Про це пише BBC.

Наразі відомо про трьох загиблих та до 20 поранених. Були занепокоєння, що джерела води забруднилися через вулканічний попіл, але останні дослідження проб води на островах показали, що вона є безпечною та придатною для споживання.

До королівства один за одним прилітають літаки з міжнародною гуманітарною допомогою після того, як місцеві змогли очистити від попелу єдину злітно-посадкову смугу в аеропорту. Також було певною мірою відновлено лінію телефонного зв’язку. Однак між островами зв’язок досі нестабільний, а корабель для ремонту інтернет-кабелю прибуде лише наступного тижня.

Також на островах досі у повітрі літає вулканічний попіл, який шкодить дихальній системі людей і спричинює подразнення шкіри та очей.

Крім того, через виверження вулкана та спровоковане ним цунамі постраждали багато інших держав, зокрема і Перу. Хвилі пошкодили нафтовий танкер, який стояв неподалік столиці країни. Через це стався масштабний витік нафти — близько шести тисяч барелів. Загальна площа забруднення становить 1,7 млн квадратних метрів на суші та 1,2 млн — в океані.