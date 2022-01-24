В Королевстве Тонга предоставили данные о последствиях цунами и извержения вулкана: от стихии пострадало 84% населения, есть погибшие и раненые

В Королевстве Тонга передали данные о масштабах разрушений после извержения подводного вулкана и спровоцированного этим цунами. По официальным данным, пострадали около 84% населения страны.

Об этом пишет BBC.

Сейчас известно о трех погибших и до 20 раненых. Было беспокойство, что источники воды загрязнились из-за вулканического пепла, но последние исследования проб воды на островах показали, что она безопасна и пригодна для потребления.

В королевство один за другим прилетают самолеты с международной гуманитарной помощью, после того как местные смогли очистить от пепла единственную взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Также была в некоторой степени восстановлена линия телефонной связи. Однако между островами связь до сих пор нестабильна, а корабль для ремонта интернет-кабеля прибудет только на следующей неделе.

Также на островах до сих пор в воздухе летает вулканический пепел, вредящий дыхательной системе людей и вызывающий раздражение кожи и глаз.

Кроме того, из-за извержения вулкана и спровоцированного им цунами пострадали многие другие государства, в том числе Перу. Волны повредили нефтяной танкер, стоявший недалеко от столицы страны. Из-за этого произошла масштабная утечка нефти — около шести тысяч баррелей. Общая площадь загрязнения составляет 1,7 млн квадратных метров на суше и 1,2 млн — на поверхности океана.