В Королевстве Тонга предоставили данные о последствиях цунами и извержения вулкана: от стихии пострадало 84% населения, есть погибшие и раненые

В Королевстве Тонга передали данные о масштабах разрушений после извержения подводного вулкана и спровоцированного этим цунами. По официальным данным, пострадали около 84% населения страны.
Об этом пишет BBC.
Сейчас известно о трех погибших и до 20 раненых. Было беспокойство, что источники воды загрязнились из-за вулканического пепла, но последние исследования проб воды на островах показали, что она безопасна и пригодна для потребления.
В королевство один за другим прилетают самолеты с международной гуманитарной помощью, после того как местные смогли очистить от пепла единственную взлетно-посадочную полосу в аэропорту. Также была в некоторой степени восстановлена линия телефонной связи. Однако между островами связь до сих пор нестабильна, а корабль для ремонта интернет-кабеля прибудет только на следующей неделе.
Также на островах до сих пор в воздухе летает вулканический пепел, вредящий дыхательной системе людей и вызывающий раздражение кожи и глаз.
Кроме того, из-за извержения вулкана и спровоцированного им цунами пострадали многие другие государства, в том числе Перу. Волны повредили нефтяной танкер, стоявший недалеко от столицы страны. Из-за этого произошла масштабная утечка нефти — около шести тысяч баррелей. Общая площадь загрязнения составляет 1,7 млн квадратных метров на суше и 1,2 млн — на поверхности океана.
- Утром 15 января в Тихом океане у Королевства Тонга произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Оно вызвало землетрясение и цунами, обрушившееся на столицу Тонги, соседние острова и Японию, где пострадали более 20 судов и эвакуировали 230 тысяч человек.
- Последствия извержения вулкана ощутила вся Земля — ударные волны дважды обогнули планету, а отголоски извержения фиксировали в Украине и на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Масштабы извержения зафиксировали ряд спутников. Пока известно о гибели двух человек в Перу (из-за волны), травмировании трех рыбаков в США и одного в Японии.