Цунами на Тонге: мужчина с инвалидностью рассказал, что провел в море 27 часов — он проплыл 7,5 км

В Тонге мужчина с инвалидностью рассказал, что пробыл в море 27 часов после того, как разрушительное цунами обрушилось на его остров. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о 57-летнем Лисале Фолау, который жил на острове Атата (цунами его полностью разрушило). У него проблемы с ногами, и поэтому инвалидность. Это случилось в субботу, 15 января, когда началось цунами. Фолау залез на дерево, чтобы спастись от первой волны, но когда спустился, вторая большая волна смыла его. В море он девять раз шел под воду, но потом удалось зацепиться за бревно и добраться до безопасного места.

«В восьмой раз я подумал, что в следующий раз, когда я окунусь под воду — это все, конец, потому что мог удерживаться над водой только с помощью рук. Итак в девятый раз я пошел под воду, вынырнул и схватил какую-то колоду. И это то, что поддерживало меня [на плаву]», — рассказал Фолау.

Мужчина отметил, что ему удалось медленно проплыть 7,5 км до главного острова Тонгатапа, достигнув берега вечером 16 января. Он добавил, что находился в море 27 часов.

Путь Лиссала Фоллау. The Telegraph