Более 230 тысяч японцев получили приказ эвакуироваться из-за угрозы цунами. Волны уже затопили 20 судов

В Японии власти приказали эвакуировать почти 230 тысяч жителей прибрежных территорий страны во избежание человеческих жертв от цунами. Накануне в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана вблизи королевства Тонга.
Об этом сообщает японская компания общественного телерадиовещания NHK со ссылкой на пожарную службу.
Приказ об эвакуации получили 229 239 жителей и 108 667 домохозяйств из 55 муниципалитетов. Предупреждение о цунами было объявлено в префектурах Коти, Миядзаки, Аомори, Ивате, Мияги, Тиба, Токусима и Кагосима.
Высота волн пока не превышает 1,5 м. В префектуре Ивате зафиксировали волны высотой 1,1 м, в Кагосиме – 1,2 м. Стихия уже разрушила около 20 судов в портах префектур Токусима и Коти.
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- Извержение вулкана длилось всего восемь минут, но сила его была такой, что грохот ощущался в 800 километрах. По словам очевидцев чрезвычайного явления, в столице Нукуалофа, расположенной в 65 километрах от вулкана, прошел дождь из пепла.