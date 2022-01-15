Извержение вулкана в Тихом океане спровоцировало цунами в Японии. Жителей просят эвакуироваться

Утром 15 января в Тихом океане возле острова Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло извержение подводного вулкана, что спровоцировало цунами в Японии.

Об этом сообщает Japan Times.

Волны обрушились на берег через несколько минут после того, как медиа предупредили о цунами. Стихия накрыла побережье северо-востока острова Хонсю.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что трехметровое цунами может задеть некоторые из юго-западных островов Японии, в том числе остров Амами. А вот в других прибрежных районах Тихого океана, вероятно, будут наблюдать цунами высотой в один метр.

Агентство призвало жителей эвакуироваться, поскольку масштабы цунами могут быть достаточно разрушительными.

Об угрозе цунами объявили также на Курилах, в Новой Зеландии и на западном побережье США.

Австралийское метеорологическое бюро сообщило, что угрозы цунами для материковой части Австралии нет.