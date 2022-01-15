Виверження вулкану в Тихому океані спровокувало цунамі у Японії. Жителів просять евакуюватися

Уранці 15 січня в Тихому океані біля острова Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай сталося виверження підводного вулкану, що спровокувало цунамі у Японії.

Про це повідомляє Japan Times.

Хвилі обрушилися на берег за кілька хвилин після того, як медіа попередили про цунамі. Стихія накрила узбережжя північного сходу острова Хонсю.

Японське метеорологічне агентство повідомило, що триметрове цунамі загрожує деяким з південно-західних островів Японії, зокрема Амамі. А в інших прибережних районах Тихого океану, імовірно, спостерігатимуть цунамі заввишки один метр.

Агентство закликало жителів евакуюватись, оскільки масштаби цунамі можуть бути достатньо руйнівними.

Наразі загрозу цунамі також оголосили на Курилах, у Новій Зеландії та на західному узбережжі США.

Австралійське метеорологічне бюро повідомило, що загрози цунамі для материкової частини Австралії немає.