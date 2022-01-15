На Королівство Тонга обрушилося цунамі через виверження підводного вулкану. Його зняли з космосу

У Тихому океані біля острова Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай сталося виверження підводного вулкану, яке спровокувало цунамі. Воно обрушилося на острови Королівства Тонга, а гуркіт від вулкану почули на Фіджі, у Новій Зеландії та Австралії.

Про це повідомляє ВВС.

Цунамі вдарило майже по всьому королівству, зокрема по столиці Нукуалофа. На відеозаписах, які публікують у соцмережах, можна побачити подобу ядерного гриба від виверження і затоплені вулиці.

Місцеві жителі розповіли, що початок виверження супроводжувався гучним вибухом.

За даними Геологічної служби Тонга, шлейфи газу, диму і попелу піднялися на 20 кілометрів. В Оклендському університеті вже заявили, що це виверження — одне з найбільших у регіоні за останні 30 років.

Очікується, що цунамі накриє також сусідні острови. Попередження пролунало в державі Вануату.

Саме ж виверження і радіус цунамі вдалося зняти з космосу.

Масштаби руйнувань і кількість жертв наразі невідомі.