Вулканический пепел не позволяет доставить питьевую воду на остров Тонга. Большая часть территории ушла под воду

Третьи страны не могут доставить помощь востровное государство Королевство Тонга, пострадавшее от последствий извержения подводного вулкана. Вулканический пепел засыпал остров, из-за чего самолеты не могут сесть в аэропорту, сообщает BBC.
Так, Новая Зеландия не может доставить туда питьевую воду. Отметим, что страна состоит из 170 островов, 36 из которых населены.
Сейчас известно о минимум двух погибших, но власти подчеркивают, что их может быть значительно больше. Дело в том, что стихия создала проблемы с коммуникацией и не все ведомства могут взаимодействовать между собой и с гражданами.
Также Bloomberg опубликовал новые спутниковые снимки последствий извержения Хунг-Тонга-Хунга-Хаапай. Для анимации использовали фотографии, сделанные Maxar в апреле 2021 года и после извержения.
Столица Нукуалофа (расположена в 64 км от вулкана) покрыта темно-коричневым пеплом, а на фото из столичного порта видны повреждения, которые причинило цунами.
- Утром 15 января в Тихом океане возле Королевства Тонга произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Оно вызвало землетрясение и цунами, которое обрушилось на столицу Тонга, соседние острова и Японию, где пострадали более 20 судов и эвакуировали 230 тысяч жителей.
- Последствия извержения вулкана ощутила вся Земля — ударные волны дважды обогнули планету, а отголоски извержения фиксировались в Украине и на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Масштабы извержения зафиксировали ряд спутников. Пока известно о гибели двух людей в Перу (из-за волн), три рыбака в США и один в Японии получили травмы.