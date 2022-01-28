В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима — одного из самых активных в мире

В Японии на южном острове Кюсю вблизи города Кагосима (население свыше 600 тысяч) произошло извержение вулкана Сакурадзима.
Об этом сообщают The National.
Вулкан находится в непосредственной близости к городу. От Кагосимы его отделяет одноименный залив, а вокруг самого вулкана расположены несколько деревень.
Извержение выбросило столб пепла высотой в несколько километров. По данным местных СМИ, власти ограничили судоходство в районе извержения и усилили наблюдение за ним. Исходя из ситуации будет приниматься решение об эвакуации и закрытии ближайший аэропортов.
Сакурадзима считается одним из самых активных вулканов в мире. Он потенциально опасен, потому за ним тщательно следят. Крупнейшие извержения вулкана произошли между 1471 и 1476 годами, и в 1914 году.
- 15 января мощное извержение вулкана произошло возле Королевства Тонга. Оно вызвало цунами, которое достало до Японии и Антарктиды, а его ударная волна дважды обогнула Землю. Масштабы извержения зафиксировали спутники. От стихии пострадало 84% населения Королевства Тонга.