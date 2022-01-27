Apple планує представити функцію, яка дозволить використовувати iPhone як платіжний термінал

Компанія Apple планує додати до своїх iPhone функцію, яка перетворюватиме смартфон на платіжний термінал.

Про це пише The Verge.

Це стане доступним завдяки тому, що Apple придбала стартап безконтактних платежів Mobeewave у 2020 році. Очікується, що програмне забезпечення для запуску платіжного термінала в iPhone буде доступне вже найближчими місяцями.