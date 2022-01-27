Apple планирует представить функцию, позволяющую использовать iPhone как платежный терминал

Это станет доступным благодаря тому, что Apple купила стартап бесконтактных платежей Mobeewave в 2020 году. Ожидается, что программное обеспечение для запуска платежного терминала в iPhone будет доступно уже в ближайшие месяцы.

Mobeewave ранее работал с Samsung над аналогичной функцией, опробовав систему под названием Samsung POS в Канаде в 2019 году, прежде чем запустить ее во всем мире. Samsung POS позволил телефонам Samsung принимать платежи напрямую с банковских карт с помощью технологии NFC, а также через сервисы Apple Pay и Google Pay.