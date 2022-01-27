Телескоп NASA сфотографував сферичне зоряне скупчення у сузір’ї Тукан

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографували кулясте зоряне скупчення NGC 104 у сузір’ї Тукан.

Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям. На знімку можна побачити скупчення зірок, які скріплені гравітацією.

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Скупчення розташоване приблизно за 13 тисяч світлових років від Землі і складається із сотень тисяч зірок.

Відкривачем цього обʼєкта NGC 104 є французький астроном Нікола Луї де Лакай, який уперше спостерігав за обʼєктом у 1751 році.