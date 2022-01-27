Телескоп NASA сфотографировал сферическое звездное скопление в созвездии Тукан

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировали шаровидное звездное скопление NGC 104 в созвездии Тукан.
Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием. На снимке можно увидеть скопления звезд, скрепленных гравитацией.
Скопление расположено примерно в 13 тысячах световых лет от Земли и состоит из сотен тысяч звезд.
Открывателем этого объекта NGC 104 является французский астроном Никола Луи де Лакай, впервые наблюдавший за объектом в 1751 году.
- 18 ноября 2022 года обсерватория «Чандра» сделала фотографию планетарной туманности BD+30-3639.
- Недавно астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.