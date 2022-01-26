МВС проведе навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації

Міністерство внутрішніх справ України проведе масові навчання для цивільного населення на випадок надзвичайної ситуації. Тренування пройдуть у різних регіонах країни.
Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський.
До навчань залучать інструкторів Нацполіції, Нацгрвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонної служби.
«Акцент буде на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах», ㅡ сказав Монастирський.
Також в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.
- Раніше заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко розповів «Бабелю», що влада міста готується до можливого вторгнення військ Росії, бомбардування або ракетного обстрілу. Проводяться навчання із сиренами, тренінги з поліцією і співробітниками метрополітену. Також перевіряють бомбосховища і укомплектовують територіальну оборону.