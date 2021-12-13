Влада Києва ще перевіряє бомбосховища і готує навчання з оповіщенням населення на випадок обстрілу росіянами

Влада Києва готується проводити розʼяснювальну роботу з населенням, навчання зі звуковими сиренами та тренінги з поліцією та співробітниками метрополітену на випадок обстрілу столиці військами Росії.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко.

Навчання із сиреною розпочнуться з наступного тижня — як інформаційна кампанія. «З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли її почують. А за кілька тижнів уже вмикатимемо сирени і проводитимемо навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити», — сказав Крищенко.

За його словами, населення про обстріли або авіаналіт будуть оповіщати не тільки сиреною, а й за допомогою систем попередження та оповіщення. На сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій детально розписано весь алгоритм. Крищенко зазначив, що скоріш за все, якщо Росія почне атаку, то це будуть ракетні обстріли, а не бомбардування авіацією як у Другу світову війну.