Власти Киева еще проверяют бомбоубежища и готовят учения с оповещением населения на случай обстрела россиянами

По его словам, население об обстрелах или авианалете будут оповещать не только сиреной, но и с помощью систем предупреждения и оповещения. На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям детально расписан весь алгоритм . Крищенко отметил, что скорее всего, если Россия начнет атаку, то это будут ракетные обстрелы, а не бомбардировка авиацией как во Вторую мировую войну.

Учения с сиреной начнутся со следующей недели — как информационная кампания. «Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда ее услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать», — сказал Крищенко.

Говоря о состоянии бомбоубежищ, Крищенко заявил, что власти их проверили (еще не все), но к некоторых объектам есть вопросы.

«Это старые, еще советские конструкции, которые в основном были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей. Такие объекты мы все проверили. Многие из них, к сожалению, в частной собственности. Наш департамент безопасности и районные администрации выдавали предписания, чтобы привести их в порядок. Часть отремонтировали, по части есть вопросы. На прошлой неделе мы обсуждали вопрос, что часть этих помещений хотят передать городу, но они в неудовлетворительном состоянии. Город в таком виде их взять не может — сначала нужно привести в порядок», — рассказал Крищенко.

Также он отметил, что в Киеве больше 4 тысяч объектов двойного назначения — это подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики и так далее. Многие из них находятся в коммунальной собственности и в случае тревоги они готовы принять людей. К категории объектов двойного назначения можно отнести и метрополитен.

Отвечая на вопрос о закрытых на замок бомбоубежищах, таких как подвалы домов, Крищенко ответил, что их проверят, но жителям таких домов нужно подать заявку.

«КГГА берет на себя ответственность за бомбоубежища и помещения двойного назначения. Если в вашем доме есть такой подвал и он закрыт, надо написать заявку в ваш ЖЭК или ОСМД, потом это помещение обследует комиссия, в том числе с представителями КГГА. Если оно пригодно для использования как укрытие, его промаркируют, и люди будут знать, что там можно укрываться. О ключах надо будет договариваться уже с управляющей компанией. Весь алгоритм будет на сайте уже с понедельника. По подвальным магазинам алгоритм тот же», — пояснил Крищенко.

Рекомендации Крищенко касательно индивидуальной подготовки к обстрелам читайте в интервью.