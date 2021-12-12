Страны G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Страны «Большой семерки» предупредили Россию о серьезных последствиях, если та начнет масштабное военное вторжение в Украину.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект заявления делегатов G7 на встрече в Ливерпуле.
«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену [...]. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее», — сказано в заявлении.
Москву призывают прекратить наращивать войска возле границ Украины и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности.
- Накануне президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину во время недавнего разговора, что Кремль заплатит «страшную цену», если вторгнется в Украину. Он пояснил ему, что Россию могут ждать разрушительные экономические последствия.
- 10 декабря президент Зеленский заявил, что Путин заверил Байдена в том, что Россия не будет вторгаться в Украину.