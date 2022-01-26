МВД проведет обучение для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации

Министерство внутренних дел Украины проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Тренировки пройдут в разных регионах страны.
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.
К учениям будут привлечены инструкторы Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы.
«Акцент будет на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах», — сказал Монастырский.
Также в Украине будут проверять работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.
- Ранее заместитель главы Киевской горгосадминистрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко рассказал «Бабелю», что власти города готовятся к возможному вторжению войск России, бомбардировке или ракетному обстрелу. Проводятся учения с сиренами, тренинги с полицией и сотрудниками метрополитена. Также проверяют бомбоубежища и укомплектовывают территориальную оборону.