МВД проведет обучение для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации

Министерство внутренних дел Украины проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Тренировки пройдут в разных регионах страны.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

К учениям будут привлечены инструкторы Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы.

«Акцент будет на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах», — сказал Монастырский.

Также в Украине будут проверять работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.