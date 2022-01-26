Мэр Киева Кличко: Ключевым бомбоубежищем столицы определен метрополитен

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский метрополитен определен главным бомбоубежищем на случай вторжения войск России или обстрела столицы.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«В Киеве наработан четкий план, предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем в Киеве также определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае часа «Ч» будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть серены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммунакации — телевидение, радио», — рассказал Кличко.

Метрополитен хорошо приспособлен под бомбоубежище. Во времена СССР его проектировали как убежище на случай войны, в том числе ядерной. Почти все станции столичного метро имеют гермозатворы — они могут закрывать станции подземки в случае ЧП и создать отсеки с автономным жизнеобеспечением. Не спасут только 6 станций — «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Дарница», «Черниговская» и «Лесная».