ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації попри оскарження з боку України

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила повноваження російської делегації попри їх оскарження з боку України.
Про це повідомляється у Twitter організації.
«Після двогодинних дебатів, 97 голосами проти 41 (4 утрималися), Асамблея проголосувала за ратифікацію повноважень російської делегації, які були оскаржені з істотних підстав у понеділок», — йдеться у повідомленні.
24 січня у день початку першої частини сесії 2022 року ПАРЄ, українська делегація оскаржила повноваження російської делегації та депутата російської Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.
- У січні 2021 року українська делегація вже оскаржувала повноваження Росії в ПАРЄ. Україну підтримала достатня кількість делегатів — 38 голосів при 30 необхідних. Проте Асамблея підтвердила повноваження російської делегації в повному обсязі.
- Російську делегацію позбавляли права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року — після окупації Криму. Росіяни після цього відмовилися брати участь у сесіях і сплачувати внески.
- У ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила російській делегації повернутися до складу ПАРЄ. Того ж дня Україна, Грузія та Велика Британія оскаржили відновлення повноважень Росії в ПАРЄ. 26 червня ввечері ПАРЄ відхилила всі поправки представників України, Грузії, Великої Британії, Латвії та низки інших держав і затвердила резолюцію в цілому.