ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации, несмотря на обжалование со стороны Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации, несмотря на их обжалование со стороны Украины.

Об этом сообщается в Twitter организации.

«После двухчасовых дебатов, 97 голосами против 41 (4 воздержались), Ассамблея проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации, обжалованных по существенным основаниям в понедельник», — говорится в сообщении.

24 января в день начала первой части сессии 2022 года ПАСЕ украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента Ассамблеи.