Украина обжалует полномочия россиян в ПАСЕ и выдвинет Марию Мезенцеву на пост президента Ассамблеи

Украинская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24 января, в день начала первой части сессии 2022 года, обжалует полномочия российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента Ассамблеи.
Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
«Делегация Украины в ПАСЕ намерена обжаловать полномочия российской делегации. В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации. И мы этого добьемся», — написал он.
Также на странице Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ в Facebook отмечается, что одним из вопросов повестки дня является избрание президента Ассамблеи на 2022 год.
«Согласно правилу 15.1 регламента Ассамблеи, 10 и более членов Ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на должность президента ПАСЕ. В случае, если есть две и более кандидатуры на пост президента Ассамблеи, проводится тайное голосование членов ПАСЕ», — отмечается в публикации.
В этой связи 26 членов Ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ выдвинули на должность президента ПАСЕ главу украинской делегации Марию Мезенцеву.
Соответствующее письмо подано на рассмотрение Бюро Ассамблеи.
- В январе 2021 года украинская делегация уже обжаловала полномочия России в ПАСЕ. Украину поддержало достаточное количество делегатов — 38 голосов при 30 необходимых. Однако Ассамблея подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
- Российскую делегацию лишали права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года — после оккупации Крыма. Россияне после этого отказались участвовать в сессиях и платить взносы.
- В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая фактически позволила российской делегации вернуться в состав ПАСЕ. В тот же день Украина, Грузия и Великобритания обжаловали возобновление полномочий России в ПАСЕ. 26 июня вечером ПАСЕ отклонила все поправки представителей Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств и утвердила резолюцию в целом.