Україна оскаржить повноваження росіян у ПАРЄ і висуне Марію Мезенцеву на посаду президента Асамблеї

Українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 24 січня, у день початку першої частини сесії 2022 року, оскаржить повноваження російської делегації та депутата російської Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.
Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.
«Делегація України в ПАРЄ планує оскаржувати повноваження російської делегації. У понеділок ми почнемо процедуру і, найімовірніше, у середу чи четвер буде голосування. У ПАРЄ не має бути російської делегації. І ми цього добʼємось», — написав він.
Також на сторінці Постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ у Facebook зазначається, що одним із питань порядку денного є обрання президента Асамблеї на 2022 рік.
«Відповідно до правила 15.1 регламенту Асамблеї, 10 і більше членів Асамблеї можуть висунути кандидатуру будь-якого члена ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ. У випадку, якщо є дві та більше кандидатури на посаду президента Асамблеї, проводиться таємне голосування членів ПАРЄ», — наголошується в публікації.
У зв’язку з цим 26 членів Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ висунули на посаду президента ПАРЄ очільницю української делегації Марію Мезенцеву.
Наразі відповідний лист подали на розгляд Бюро Асамблеї.
- У січні 2021 року українська делегація вже оскаржувала повноваження Росії в ПАРЄ. Україну підтримала достатня кількість делегатів — 38 голосів при 30 необхідних. Проте Асамблея підтвердила повноваження російської делегації в повному обсязі.
- Російську делегацію позбавляли права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року — після окупації Криму. Росіяни після цього відмовилися брати участь у сесіях і сплачувати внески.
- У ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила російській делегації повернутися до складу ПАРЄ. Того ж дня Україна, Грузія та Велика Британія оскаржили відновлення повноважень Росії в ПАРЄ. 26 червня ввечері ПАРЄ відхилила всі поправки представників України, Грузії, Великої Британії, Латвії та низки інших держав і затвердила резолюцію в цілому.