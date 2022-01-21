Україна оскаржить повноваження росіян у ПАРЄ і висуне Марію Мезенцеву на посаду президента Асамблеї

Українська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 24 січня, у день початку першої частини сесії 2022 року, оскаржить повноваження російської делегації та депутата російської Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента Асамблеї.

Про це повідомив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Делегація України в ПАРЄ планує оскаржувати повноваження російської делегації. У понеділок ми почнемо процедуру і, найімовірніше, у середу чи четвер буде голосування. У ПАРЄ не має бути російської делегації. І ми цього добʼємось», — написав він.

Також на сторінці Постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ у Facebook зазначається, що одним із питань порядку денного є обрання президента Асамблеї на 2022 рік.

«Відповідно до правила 15.1 регламенту Асамблеї, 10 і більше членів Асамблеї можуть висунути кандидатуру будь-якого члена ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ. У випадку, якщо є дві та більше кандидатури на посаду президента Асамблеї, проводиться таємне голосування членів ПАРЄ», — наголошується в публікації.

У зв’язку з цим 26 членів Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ висунули на посаду президента ПАРЄ очільницю української делегації Марію Мезенцеву.

Наразі відповідний лист подали на розгляд Бюро Асамблеї.