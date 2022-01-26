Польща на кордоні з Білоруссю почала будувати «стіну». Вона простягнеться на 186 км

Польща почала будувати стіну загороджень на кордоні з Білоруссю, звідки досі невеликими групами йдуть нелегальні мігранти з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє польська прикордонна служба.

«Прикордонна служба передала будівельні майданчики підрядникам. Це найбільша будівельна інвестиція в історії Прикордонної служби: довжина барʼєра складе 186 км, а вартість — 1,6 млрд злотих [11,2 млрд гривень]», — сказано у повідомленні.

Поляки зводять стовпи (висота — 5,5 метра) з великою кількістю колючого дроту. Також встановлюються датчики руху і камери. Крім цього, задіяні дрони.

Польські прикордонники майже щодня повідомляють про затримання мігрантів. Цього тижня під час спроби незаконного перетину кордону з боку Білорусі затримали майже 50 людей — це громадяни Лівану, Іраку та Сирії.