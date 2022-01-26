Польша на границе с Беларусью начала строить «стену». Она протянется на 186 км

Польша начала строить стену заграждений на границе с Беларусью, откуда до сих пор небольшими группами идут нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает польская Погранслужба.
«Пограничная служба передала строительные площадки подрядчикам. Это крупнейшая строительная инвестиция в истории Пограничной службы: длина барьера составит 186 км, а стоимость — 1,6 млрд злотых [11,2 млрд гривен]», — сказано в сообщении.
Поляки возводят столбы (высота — 5,5 метра) с обилием колючей проволоки. Также устанавливаются датчики движения и камеры. Кроме этого, задействованы дроны.
Польские пограничники почти каждый день сообщают о задержании мигрантов. На этой неделе при попытке незаконного пересечения границы со стороны Беларуси задержали почти 50 человек — это граждане Ливана, Ирака и Сирии.
- Кризис с нелегальными мигрантами со стороны Беларуси начался после санкций Евросоюза и ряда западных стран. Официальные лица Польши, Литвы и Латвии уверены, что поток мигрантов был частью гибридной войны против ЕС со стороны властей Беларуси и РФ. Польские спецслужбы приводили доказательства того, что штурмом границы руководил генерал погранслужбы Беларуси Подлинев.
- Заграждения на границе с Беларусью строят Литва, Латвия и Украина.