Польские спецслужбы: Штурмом границы мигрантами руководил генерал погранслужбы Беларуси

Польские спецслужбы назвали генерал-майора, заместителя председателя Пограничной службы Беларуси Романа Подлинева координатором самого масштабного штурма границы мигрантами, который произошел 16 ноября.

Об этом журналистам сообщил министра-координатор польских спецслужб Ян Жарин. Также он опубликовал в своем Twitter фотографии человека с места событий, похожего на Подлинева.

Жарин заявил, что это еще одно доказательство прямого вовлечения госслужб Беларуси в организацию потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока.

Он добавил, что сейчас границу Евросоюза (с польской стороны) от «агрессии Лукашенко и Путина» защищают военные Польши, Эстонии и Великобритании.