В Facebook и Instagram удалили десятки фейковых аккаунтов КГБ Беларуси. Они разжигали миграционный кризис

Компания Meta удалила десятки фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, которые были связаны с Комитетом госбезопасности Беларуси и разжигали кризис с нелегальными мигрантами у границ Евросоюза.

Об этом Meta сообщила в отчете.

Указано, что в основном аккаунты работали против Польши, границу которой мигранты из стран Ближнего Востока штурмуют активнее всего. Аккаунты выдавали себя за журналистов и активистов из Польши, Литвы и других стран ЕС, выступая с критикой и пробеларусской позицией. Разгар их активности начался в октябре этого года.

На польском, английском и курдском языках аккаунты публиковали фото и видео «нарушений» прав мигрантов со стороны польских пограничников, распространяли фейки и выгодную Минску позицию. Внутренний анализ Meta выявил почти прямую связь этих аккаунтов с КГБ.

Отдельно правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Польша и Беларусь вместе несут ответственность за кризис на границе. Организация обвиняет польскую сторону в игнорировании просьб людей и жестоком обращении, а беларусскую — в использовании мигрантов в политических интересах.