«Припинились хейт-рейди». Гендиректор YouTube заявила про позитивний вплив відключення лічильника дизлайків

Гендиректор YouTube Сьюзан Войчицькі розповіла про пріоритети розвитку платформи у 2022 році та заявила, що приховання лічильника дизлайків позитивно вплинуло на зменшення негативу .

Про це йдеться в офіційному блозі платформи.

«Люди ставлять дизлайки з різних причин, зокрема й тих, які жодним чином не стосуються конкретного відео. Тому дизлайки не завжди дозволяють визначитися з тим, чи підходить ролик для перегляду чи ні», — пояснила Войчицькі і додала, що упродовж останніх років компанія відстежує «хейт-рейди», коли людину цькували дизлайками з певних особистих причин.

«Ми хочемо, щоб кожен автор контенту відчував, що може висловлювати свою думку, не побоюючись переслідувань. Тому ми експериментували над видаленням лічильника дизлайків багато місяців на мільйонах роликів. У ході тестувань ми не помітили суттєвої різниці у кількості переглядів, незалежно від того, чи відображається кількість дизлайків чи ні. Але що найважливіше, кількість «хейт-рейдів» у своїй зменшилась», — наголосила гендиректор YouTube.

Вона додала, що ставлячи дизлайк на відео ми зменшуємо видачу подіббного контенту у своїх рекомендаціях, але тепер це жодним чином не є інструментом цькування авторів контенту.

Щодо майбутніх планів Войчицькі зазначила, що YouTube слідкує за технологічними трендами, зокрема NFT.

За її словами, криптовалюти та NFT відкрили раніше немислимі можливості для зміцнення взаємозвʼязку між авторами контенту та їхніми шанувальниками.

«Ми завжди зосереджені на тому, щоб розширювати екосистему YouTube з метою допомогти нашим авторам отримати вигоду з технологій, що розвиваються, зокрема як NFT», — зазначила спікер, але не уточнила як саме NFT інтегруватимуть у YouTube.

Також вона розповіла, що YouTube продовжить активно розвивати ігрову стрімінгову платформу, а ще у глядачів зʼявиться більше можливостей для спілкування в чатах. Крім того, користувачі YouTube зможуть подарувати омусь платну підписку на стримерів, які у Twitch.