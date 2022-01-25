«Прекратились хейт-рейды». Гендиректор YouTube заявила о положительном влиянии отключения счетчика дизлайков

Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки рассказала о приоритетах развития платформы на 2022 год и заявила, что отключения счетчика дизлайков положительно повлияло на уменьшение негатива.

Об этом говорится в официальном блоге платформы.

«Люди ставят дизлайки по разным причинам, в том числе и тем, которые никоим образом не касаются конкретного видео. Поэтому дизлайки не всегда позволяют определиться с тем, подходит ли ролик для просмотра или нет», — объяснила Воджицки и добавила, что в последние годы компания отслеживает «хейт-рейды», когда людей травили дизлайками по личным причинам.

«Мы хотим, чтобы каждый автор контента чувствовал, что может выражать свое мнение, не опасаясь преследований. Поэтому мы экспериментировали над удалением счетчика дизлайков многие месяцы на миллионах роликов. В ходе тестирований мы не заметили существенной разницы в количестве просмотров, независимо от того, отображается количество дизлайков или нет. Но что самое важное, количество «хейт-рейдов» при этом уменьшилось», — подчеркнула гендиректор YouTube.

Она добавила, что ставя дизлайк на видео, мы уменьшаем выдачу подобного контента в своих рекомендациях, но теперь это никоим образом не является инструментом травли авторов контента.

Что касается будущих планов, Воджицки отметила, что YouTube следит за технологическими трендами, в частности NFT.

По ее словам, криптовалюты и NFT открыли ранее немыслимые возможности для укрепления взаимосвязи между авторами контента и их поклонниками.

«Мы всегда сосредоточены на том, чтобы расширять экосистему YouTube с целью помочь нашим авторам извлечь выгоду из развивающихся технологий, в частности NFT», — отметила спикер, но не уточнила, как именно NFT будут интегрироваться в YouTube.

Также она рассказала, что YouTube продолжит активно развивать игровую стриминговую платформу, а у зрителей появится больше возможностей для общения в чатах. Кроме того, пользователи YouTube смогут подарить кому-то платную подписку на стримеров по аналогии с Twitch.