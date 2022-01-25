Meta оголосила про створення суперкомпʼютера. Він має стати найшвидшим у світі

Компанія Meta Platforms (власник — компанія Facebook) оголосила про створення суперкомпʼютера зі штучним інтелектом (ШІ), який має стати найшвидшим у світі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Робота над компʼютером AI Research SuperCluster (RSC) триває майже два роки, зараз завершили перший і основний етап його створення. Закінчити RSC обіцяють у середині 2022 року — тоді він матиме близько 16 тисяч графічних процесорів для обробки 16 ТБ інформації на секунду.

Суперкомпʼютер створюватиме ШІ-моделі для роботи із сотнями мов, аналізу текстів, зображень і відео одночасно, а також розроблятиме інструменти доповненої реальності. Очікується, що технологія допоможе Meta створювати ШІ-моделі, здатні мислити як людина.

Насамперед RSC стане основною опорою у створенні та розвитку метавсесвіту від Meta.