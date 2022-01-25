Meta объявила о создании суперкомпьютера. Он должен стать самым быстрым в мире

Компания Meta Platforms (владелец — компания Facebook) объявила о создании суперкомпьютера с искусственным интеллектом (ИИ), который должен стать самым быстрым в мире.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работа над компьютером AI Research SuperCluster (RSC) идет почти два года, сейчас завершили первый и основной этап его постройки. Закончить RSC обещают в середине 2022 года — тогда у него будет порядка 16 тысяч графических процессоров для обработки 16 ТБ информации в секунду.

Суперкомпьютер будет создавать ИИ-модели для работы с сотнями языков, анализа текстов, изображений и видео одновременно, а также сможет разрабатывать инструменты дополненной реальности. Ожидается, что технология поможет Meta создавать ИИ-модели, способные мыслить как человек.

В первую очередь RSC станет основной опорой в создании и развитии метавселенной от Meta.