Синоптики спрогнозували погоду у Карпатах до кінця січня: помірні морози, хмари і снігопади

Найближчого тижня на всіх курортах українських Карпат очікуються слабкі та помірні морози.

За даними Sinoptik.ua, сонце приховають щільні хмари, а сніг падатиме щодня, з невеликими перервами.

На найбільшому українському лижному курорті Буковель встановиться хмарна погода — найближчі 7—10 днів сонце практично не виглядатиме з-за хмар. Удень температура повітря становитиме -4...-6 °С, уночі буде -6...-9 °С. Увесь тиждень падатиме дрібний сніг, у деякі дні — з ранку до вечора, не вщухаючи. Товщина снігового покрову сягає тут 85—86 см і зростає. Погода буде практично безвітряною (2—4 м/с), у неділю можливе посилення вітру до 7—8 м/с.

У Славському середня денна температура цього тижня становитиме -1...-5 °С, нічна — -5...-8 °С. Погода буде хмарною, без прояснень, але майже без вітру — лише у вихідні він посилиться до помірних 6,5—7 м/с. Як і в інших районах Карпат, тиждень у Славському буде сніжним — невеликий сніг падатиме практично постійно. Висота снігового покриву сягає 25—26 см.