У Києві зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру — 23 м/с

У Києві 14 січня було зафіксовано рекордну швидкість вітру, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
У зазначений день максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с вище за попередній максимум, зафіксований у 1966 році.
Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці поки що не побитий. Він тримається від 20 березня 1881 — тоді в Києві фіксували швидкість вітру 25 м/с.
- 14 січня майже по всій країні пройшов шквальний вітер, який обірвав лінії електропередач, зірвав дахи сотень будинків і повалив дерева. Без світла залишилося 1 418 населених пунктів, а в Києві через падіння дерева на автомобіль загинула людина.
- Сьогодні, 17 січня, «жовтий» рівень небезпеки зберігається. На заході оголосили «помаранчевий» рівень небезпеки. Там очікуються пориви вітру 25—28 м/с.